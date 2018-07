Vertice di Bruxelles L'annuncio di Stoltenberg: la Georgia diventerà membro della Nato Il segretario generale dell’Alleanza Atlantica: "E' il più importante partner operativo e un amico fidato"

Al summit della NATO a Bruxelles il segretario generale dell’Alleanza Atlantica Jens Stoltenberg, nella conferenza stampa con il presidente georgiano Giorgi Margvelashvili, ha confermato che la Georgia entrerà a far parte della NATO.“Le relazioni della Georgia con l’Alleanza Atlantica sono uniche nel suo genere - ha detto Stoltenberg - e in 10 anni di attività della Commissione Georgia-NATO la partnership è diventata molto stretta. La Georgia è il più importante partner operativo e un amico fidato”.Riconoscendo il contributo continuo della Georgia alle operazioni della NATO in Afghanistan, Stoltenberg ha detto di appoggiare appieno le aspirazioni euro-atlantiche del Paese caucasico. “La Georgia diventerà membro della NATO. I leader dell’Alleanza l’hanno confermato”, - ha concluso Stoltenberg.