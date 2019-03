Trump: mai visti numeri così Federal Reserve: rallenta la crescita economica americana nel 2019 Secondo il governatore Jerome Powell, l'economia Usa crescerà ancora nel 2019 ma meno del 2018. Nessun rialzo dei tassi nel corso dell'anno: Wall Street riduce le perdite dopo l'annuncio

La Federal Reserve rivede al ribasso le stime di crescita per gli Stati Uniti per il 2019. Quest'anno l'economia dovrebbe crescere del 2,1% contro il +2,3% precedentemente stimato. Ma per il governatore della Fed, Jerome Powell, l'economia americana va bene e "continuerà a crescere a passo veloce nel 2019 anche se con meno slancio rispetto al tasso solido del 2018".E' la seconda conferenza post riunione dell'anno in corso per il successore di Janet Yellen. Powell ha spiegato che i dati macroeconomici per ora a disposizione mostrano segnali misti. Secondo lui il rallentamento dell'economia mondiale, "soprattutto di Europa e Cina", merita attenzione. Per Powell, l'approccio della politica monetaria Usa e' "appropriato"."Nel nostro paese non si sono mai visti numeri cosi' nell'economia": cosi' Donald Trump, intervenendo in un comizio in Ohio, pochi minuti dopo la conferenza stampa in cui Jerome Powell ha spiegato la nuova strategia della Fed.La Federal Reserve non prevede più alcun rialzo dei tassi di interesse quest'anno, in considerazione del rallentamento più marcato della crescita e delle dinamiche dell'inflazione statunitense. I tassi d'interesse, confermati invariati al termine della riunione del Fomc, dovrebbero confermarsi per tutto il 2019 tra il 2,25% e il 2,50%. Riviste infine le attese sull'inflazione, data all'1,8% dal precedente 1,9%. Wall Street riduce le perdite dopo l'annuncio che la Federal reserve non alzera' piu' i tassi d'interesse quest'annoLa Federal Reserve, la Banca centrale americana, ha diffuso un comunicato nel quale si legge che "l'attivitaàeconomica ha rallentato dal passo solido del quarto trimestre". Tuttavia, il mercato del lavoro "resta forte". Nel comunicato di gennaio la Fed aveva scritto che l'attività economica si era espansa "a passo solido" e che il mercato del lavoro "aveva continuato a rafforzarsi". Si tenga presente che a febbraio sono stati creati solo 20mila posti di lavoro mentre gli analisti attendevano un aumento di 180.000 unità. E' stato l'incremento più contenuto da 17 mesi a questa parte, che forse per la Fed è solo temporaneo. Il tasso di disoccupazione era sceso al 3,8% dal 4% contro stime per un 3,9%. Il 2018 si era chiuso con un Pil in rialzo del 2,9%, la performance migliore dal 2015.I negoziati sull'uscita del Regno Unito dalla Ue e quelli commerciali tra Usa e Cina "pongono qualche rischio" all'outlook economico americano, ha detto ancora Jerome Powell in conferenza stampa.