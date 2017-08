Jesolo, 17enne violentata dopo serata in discoteca: arrestato un 25enne

Condividi

I carabinieri hanno arrestato un 25enne vicentino con l'accusa di violenza sessuale: il giovane avrebbe infatti abusato di una 17enne paraguaiana residente nel veronese, conosciuta in una discoteca a Jesolo. La violenza sarebbe avvenuta sabato notte, quando i due si sono conosciuti in un locale, circostanza corroborata dalle immagini delle telecamere di videosorveglianza, dopo di che la giovane, in stato confusionale, sarebbe tornata nella discoteca e avrebbe riferito alle amiche di essere stata violentata. La ragazza è stata accompagnata in ospedale a San Dona' di Piave, dove gli esami hanno confermato l'ipotesi, e il ragazzo è stato prima identificato e poi arrestato nella serata di ieri.