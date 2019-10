Primo ritiro dell'azienda Johnson&Johnson ritira lotto talco neonati con asbesto La Food and drug administration scopre tracce sostanza cancerogena

La Johnson&Johnson ha avviato il primo ritiro dal mercato di un lotto del suo talco per neonati e bambini per la presenza di tracce di asbesto. Le impurità della sostanza cancerogena sono state accertate in test condotti dalla Food and drug administration (Fda): si tratta del primo ritiro di un talco della J&J, che ha sempre negato la contaminazione con impurità tossiche dei propri prodotti. Il lotto ritirato è il #22318rb, comprende 33.000 confezioni acquistate online da un rivenditore non identificato.