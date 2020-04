I dubbi sulla salute del premier Gran Bretagna. Boris Johnson ricoverato per Coronavirus Continua la febbre alta, Johnson deve essere ricoverato. Downing Street rassicura: continua a guidare il paese. Nervosismo sul mercato valutario

Condividi

Il premier britannico Boris Johnson è stato ricoverato in ospedale, 10 giorni dopo essere risultato positivo al coronavirus e aver avuto vari sintomi tra cui febbre alta. Il ricovero di Johnson, nonostante le smentite di Downing Street, mette in dubbio la sua capacità di guidare il Regno Unito proprio durante la pandemia. Secondo fonti di Downing Street si tratta di un passo precauzionale, non di un ricovero d'emergenza, e che il premier resterà in ospedale "per tutto il tempo necessario", ma rimarrà responsabile del governo e sarà in contatto regolare con il suo staff e i suoi ministri.Anche se ufficialmente si tratterebbe di un ricovero per esami, i dubbi restano: nella notte la sterlina ha perso terreno contro dollaro ed euro, un'espressione di nervosismo sul mercato dei cambi sulla stabilità politica britannica. Se le condizioni di salute di Boris Johnson dovessero peggiorare, sarà Dominic Raab, primo segretario di stato, a sostituirlo. Lo stesso Raab presiederà una riunione, questa mattina, del comitato Covid19 del governo, la struttura che guida la risposta britannica alla pandemia.Un duro colpo alla strategia del governo Johnson è arrivato ieri dal governatore della Banca d'Inghilterra, Andrew Bailey, che si è rifiutato di iniettare ulteriore liquidità nel sistema. A differenza dalla Bce o dalla Fed, la BoE non sosterrà la promessa del governo di pagare con fondi pubblici l'80% degli stipendi di chi perde il lavoro.In Gran Bretagna sale di 621 il numero dei morti per coronavirus nelle ultime 24 ore censite (fino a 4.934 totali). I contagi registrano tuttavia un picco record, balzando dai 41.903 di sabato a 47.806, ossia 5.903 in più. Nel Regno Unito i morti per Covid-19 potrebbero attestarsi tra i 7 mila e poco più dei 20 mila, date le scelte del governo. Lo ha detto alla Bbc l'epidemiologo Neil Ferguson dell'Imperial College di Londra.