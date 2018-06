Governo Juncker: nessuno dia lezioni a Roma. Italiani se la caveranno "Certamente si può essere preoccupati da quanto sta succedendo a Roma, ma sono per agire in modo sereno", ha detto il Presidente della Commissione Ue, in un'intervista a Rdn, anche perchè "ho una certezza: gli italiani hanno una fine percezione di quello che è bene per il loro Paese"

"Constato che sia il M5S che la Lega sono alla fine ritornati sui loro passi per quanto riguarda l'uscita dell'Italia dall'Ue": lo ha detto il presidente della Commissione Ue, Jean-Claude Juncker, in in un'intervista ai media tedeschi del gruppo Rdn. "In politica non sono tanto le parole quanto le azioni che contano", ha osservato Juncker, assicurando che "la Commissione continuera' a collaborare con ogni governo eletto".Per il presidente della Commissione europea, gli italiani percepiscono "cosa è bene per il loro Paese" e "se la caveranno" anche dopo questa crisi politica ed è bene "rispettare" l'Italia senza impartire "lezioni" e "calpestarne la dignita'". "Certamente si può essere preoccupati da quanto sta succedendo a Roma, ma sono per agire in modo sereno", ha detto Juncker in un'intervista a RedaktionsNetzwerk Deutschland, anche perchè "ho una certezza: gli italiani hanno una fine percezione di quello che è bene per il loro Paese, se la caveranno". Ma soprattutto l'Europa non deve impartire "lezioni" all'Italia: ""Questo è stato troppo fatto con la Grecia, soprattutto da parte dei Paesi germanofoni, e la dignità del popolo greco e' stata calpestata", ha ricordato l'ex premier lussemburghese, "questo non deve ripetersi ora con l'Italia".Juncker ha spiegato di non volersi "assolutamente immischiare in questioni di politica interna italiana", "sono contento di non essere intervenuto, anche se la tentazione è stata grande". Il numero uno della Commissione ha sottolineato che gli italiani "non possono lamentarsi delle misure di austerità prese da Bruxelles", vista la flessibilità di cui hanno goduto senza che venissero aperte procedure per deficit. Poi ha minimizzato le fibrillazioni dei mercati per la crisi politica italiana: "Sconsiglio a chiunque di tirare conclusioni politiche perchè gli attori finanziari perseguono interessi propri".