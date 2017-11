Nigeria, strage nella moschea: kamikaze si fa esplodere durante la preghiera

Condividi

Un giovane kamikaze si fatto esplodere in una moschea ad Adamawa nel nord della Nigeria uccidendo almeno 50 persone. Lo riferisce la polizia locale. Il giovane ha azionato il detonatore mentre arrivavano i fedeli per le preghiere del mattino mescolandosi alla folla. Sebbene per il momento non ci sia alcuna rivendicazione dell'attacco, i sospetti cadono sul gruppo estremista islamico Boko Haram.