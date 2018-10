Kavanaugh verso la conferma alla Corte Suprema, il Washington Post si schiera contro

Si terrà alle 10,30 (le 16,30 in Italia) di oggi il voto procedurale in Senato sulla nomina del giudice Brett Kavanaugh alla Corte Suprema. Sabato il voto finale. Tre i senatori repubblicani che devono ancora sciogliere la riserva. Si consolidano le chance di conferma di Brett Kavanaugh alla Corte Suprema degli Stati Uniti. Due dei cruciali senatori repubblicani indecisi sul sostegno al giudice, accusato di molestie sessuali, non hanno avuto nulla da eccepire dopo aver letto il rapporto dell'Fbi su Kavanaugh, segnalando che non risultano ulteriori prove sugli abusi. Jeff Flake, il senatore del Grand Old Party (Gop) membro della commissione Giustizia che ha di fatto imposto la supplementare inchiesta del Bureau, ponendola come condizione per il suo appoggio, ha dichiarato che "non sono emerse nuove credibili evidenze" e anzi "non ne è emersa alcuna". La seconda indecisa tra i senatori repubblicani che controllano la Camera alta del Congresso con 51 voti su 100, Susan Collins, ha definito il rapporto "molto approfondito" , dopo averlo visionato in una blindatissima stanza del Visitor Center a Capitol Hill.Intanto il board editoriale del Washington Post ha esortato il Senato a non confermare la nomina di Brett Kavanaugh alla Corte Suprema degli Stati Uniti. E' la prima volta da 30 anni che il blasonato quotidiano Usa si esprime contro un candidato al massimo organo giudiziario d'America. "E' stato appreso abbastanza sui suoi istinti di parte. Riteniamo che i senatori debbano votare no", scrive il board editoriale. "E non lo diciamo con leggerezza - si precisa nell'articolo - non ci opponiamo ad una nomina per la Corte Suprema, liberale o conservatrice, da Robert H. Bork nel 1987". Il board editoriale del Wp non si sofferma tanto sulle accuse di molestia sessuale rivolte contro il giudice, sebbene dica di credere a Christine Blasey Ford che ha denunciato di aver subito un tentato stupro da parte di Kavanaugh quando erano entrambi dei liceali. L'analisi sottolinea piuttosto la sua mancanza di imparzialità politica. "I repubblicani della commissione Giustizia del Senato si sono rifiutati di richiedere tutti i documenti potenzialmente rilevanti su quando serviva presso la Casa Bianca di George W. Bush. La ragione non è di principio ma politica. Sebbene abbiano tenuto vacante un posto alla Corte Suprema per buona parte del 2016, ora vogliono confermare Kavanaugh prima delle elezioni di medio termine" in calendario a novembre, osserva il Wp. Il board segnala inoltre come Kavanaugh abbia sfoggiato una retorica eccessivamente di parte contro la sinistra durante la sua testimonianza in Senato per smentire le accuse. Kavanaugh ha detto che i democratici si stavano vendicando per contro dei Clinton, lanciando questa accusa "senza prove e senza plausibili spiegazioni", attacca il Wp. Il voto finale del Senato e' fissato per sabato.