Manda Bay-Contea di Lamu Kenya, 3 americani uccisi in un attacco a una base militare Altri due militari americani sono rimasti feriti. Somali di Al Shabaab hanno assaltato una base militare usata dagli Usa nel paese africano

di Tiziana Di Giovannandrea Un soldato americano e due contractor (due appaltatori civili ndr) della Difesa degli Stati Uniti sono stati uccisi durante un attacco di miliziani islamisti somali di Al Shabaab nella base 'Camp Simba' a Manda Bay, nella Contea di Lamu, nel Sud Est del Kenya vicino alla frontiera con la Somalia. La base militare è usata sia da forze Usa che keniane. Ne ha dato notizia lo United States Africa Command.Le fonti della Difesa Usa hanno anche comunicato che altri due militari americani sono rimasti feriti nell'attacco. I soldati colpiti "sono stabili e sono stati trasferiti".I terroristi uccisi sarebbero almeno quattro durante le operazioni per respingere l'attacco che è partito contro la pista di atterraggio di Manda a Lamu. Pista di atterraggio da dove i terroristi hanno cercato di penetrare nella base militare. Il campo militare si trova accanto alla pista di atterraggio ed ospita soldati di molti Paesi tra cui gli Stati Uniti e il Kenya.Al Shabaab rivendicando l'assalto ha specificato: "Un gruppo di élite di soldati della 'Martirdom Brigade' di Harakat Al Shabaab Al Mujahideen ha lanciato un audace raid all'alba contro una base navale statunitense conosciuta come 'Camp Simba' nella Contea di Lamu, in Kenya. La base ospita centinaia di persone tra personale sanitario americano e soldati keniani e funge ed è una delle tante basi per la crociata americana contro l'Islam nella regione". Questo secondo quanto a riportato dal New York Times.Sempre secondo i terroristi di Al Shabaab ci sarebbero state perdite tra truppe, aerei e veicoli militari che sarebbero stati distrutti.