Kenya. Nuovo rinvio del processo dei tre rapitori di Silvia Romano

Nuovo rinvio "per motivi tecnici" delle udienze nel processo per il rapimento di Silvia Romano, la cooperante italiana 24enne sequestrata a Chakama, in Kenya, il 20 novembre scorso, secondo quanto scrive il portale Malindikenya.net.Alla sbarra sono finiti tre cittadini keniani, Moses Luwali Chembe, Abdalla Gababa Wario e Ibrahim Adan Omar, che dallo scorso 2 settembre sono accusati di terrorismo. Il capo d'imputazione è stato cambiato per i primi due dopo che nel corso delle indagini sono emerse nuovi elementi probatori. Accusa che invece era già stata formulata nei confronti di Ibrahim Adan Omar, trovato in possesso di armi, i famosi Ak47 che potrebbero essere quelli utilizzati dai malviventi che rapirono la volontaria milanese.Le nuove udienze dovrebbero tenersi a questo punto a metà novembre, giovedì 14 e venerdì 15. Il Pm di Malindi - secondo indiscrezioni giornalistiche - avrebbe acquisito altri elementi nuovi e fondamentali da sottoporre alla difesa, evidenze scaturite proprio dalle nuove indagini che confermano una volta di più la sinergia tra autorità keniane e italiane, confermata da un recente sopralluogo sulla costa del Raggruppamento Operativo Speciale dell’Arma dei Carabinieri, più comunemente conosciuti come Ros.