Kenya. Presidenziali, Kenyatta in testa con il 54,8%. Odinga: hackerata banca dati voto

Tensione in Kenya mentre si attende il risultato finale delle elezioni presidenziali. Il Presidente uscente Uhuru Kenyatta si aggiudica il 54,8% dei voti contro il 44,4% del rivale Raila Odinga quando restano da contare solo le schede del 15% dei seggi elettorale nel Paese. Raila Odinga già parla di brogli: "Questi risultati sono falsi, è una frode. Non riescono a essere credibili", ha attaccato. E ha parlato di hackers che si sono infiltrati nella banca dati della Commssione elettorale, manipolando così i risultati del voto. Parlando a una conferenza, Odinga ha invitato i suoi sostenitori alla calma ma ha aggiunto: "Io non controllo il popolo". Intanto la polizia keniana ha lanciato gas lacrimogeni contro un gruppo di 100 sostenitori di Odinga, disarmati, che stavano intonando lo slogan 'No Raila no pace'.La forbice tra i due è di 1,4 milioni di voti. Odinga ha contestato il sistema elettronico di voto e ha ha sostenuto che la Commissione non ha mostrato i documenti dello scrutinio: "Ha votato la macchina, i risultati sono errati", ha affermato Odinga, per la quarta volta candidato alla presidenza. Dopo una delle sue sconfitte, nel 2007, il Kenya era precipitato nella violenza e per due mesi si erano susseguiti scontri di piazza con 1.100 morti e 600.000 persone costrette a fuggire dalle loro case.