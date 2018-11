Kenya Silvia Romano è viva. Salvini: 'Notizie incoraggianti' Arrestata la moglie di uno dei sospetti rapitori della giovane volontaria della Ong marchigiana Africa Milele. Silvia si trova nella foresta in mano a tre dei suoi rapitori

di Tiziana Di Giovannandrea Arrivano notizie incoraggianti dal Kenya sul rapimento della 23enne cooperante internazionale Silvia Costanzo Romano.Dopo la pubblicazione dei nomi e delle foto segnaletiche dei sospetti autori del rapimento e l'istituzione di una taglia sulle loro teste di un milione di scellini (grosso modo $ 9.750), il cerchio si è stretto intorno ai rapitori della ragazza.Il ministro dell'Interno e vicepremier Matteo Salvini, in un'intervista all'agenzia stampa Adnkronos, fornisce informazioni rassicuranti sul caso affermando che su Silvia Romano "continuo a mantenere il silenzio di questi giorni per ragioni operative, ma le notizie che arrivano da luogo sono notizie incoraggianti... Di più non posso dire".Intanto la polizia del Kenya non ha dubbi: Silvia Romano, la giovane volontaria italiana rapita nei giorni scorsi nel paese africano, è viva. "Si trova nella foresta, in mano a tre degli assalitori. Gli altri cinque sono scappati. Di lei abbiamo la localizzazione e le impronte" ha detto a Repubblica Noah Mwivanda, Comandante regionale della Polizia.L'indagine continua incessantemente anche con l'ausilio di droni. La volontaria della Ong Africa Milele, con sede nelle Marche, è stata rapita martedì scorso nel villaggio di Chakama da tre uomini armati di mitra kalashnikov che hanno chiesto proprio della 'straniera'.Intanto la polizia keniota ha effettuato l'arresto della moglie di uno dei tre ricercati per il rapimento della cooperante italiana. Lo ha riferito, secondo quanto ha scritto il Daily Nation, il coordinatore regionale Bernard Lemparamarai secondo cui la donna, Elima, era in contatto con il rapitore. Sono risaliti a lei dove aver tracciato una telefonata con il marito, Said Adan Abdi, ritenuto il capo del commando dei sequestratori. La donna è stata fermata, insieme a un'altra persona, nel villaggio di Tarasaa a Garsen, nella contea di Tana River. "Le stiamo interrogando per ottenere maggiori informazioni sul luogo della prigionia della vittima e sulle sue condizioni", ha spiegato Lemparamarai assicurando il massimo impegno per salvare Silvia Costanzo Romano.