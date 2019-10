Auto travolta dalla piena di acqua e fango di un torrente Il maltempo flagella la Sicilia, un morto nel Siracusano La vittima era un agente di polizia penitenziaria. Il torrente tracimato travolge altre due auto sulla statale 115, in salvo 8 persone

La forte ondata di maltempo che ha investito il Sud Est della Sicilia ha provocato una vittima. Si tratta di un uomo che era stato segnalato come disperso nella notte sulla statale 115, investita dalla piena di un torrente. Il corpo dell'uomo è stato ritrovato questa mattina dai vigili del fuoco sulla statale tra i comuni di Noto e Rosolini.La vittima era un agente di polizia penitenziaria. L'agente si trovava a bordo della sua auto, una Dacia Sandero, sulla strada statale 115 quando è stato travolto da un fiume di fango in contrada Stafenna, nel territorio di Noto (Siracusa).Il nubifragio si è abbattuto soprattutto nella zona sud della provincia, tra Pachino, Noto e Rosolini.Un torrente tracimato sulla strada statale 115 nei pressi di Ispica, in provincia di Ragusa, ha travolto anche altre 2 auto. Le otto persone che si trovavano a bordo sono salve e in buone condizioni. Sono state rintracciate dai vigili del fuoco nei pressi delle vetture, poco distanti dal punto in cui alcuni testimoni avevano visto le auto travolte dall'acqua. Sedici in tutto le persone finora salvate dai vigili del fuoco.