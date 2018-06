Le autorità ai residenti: tenete porte e finestre chiuse ​La città svedese di Sundsvall è invasa da ratti giganteschi

La città Sundsvall, Svezia Settentrionale, è invasa da orde di ratti giganteschi i quali, secondo testimoni oculari, sono delle dimensioni dei gatti. Le autorità locali avvisano che gli animali possono essere molto pericolosi e raccomandano ai residenti di tenere le porte e le finestre chiuse e di non far uscire all’aperto gli alunni durante intervalli a scuola.Alla popolazione è stato imposto il divieto di dare da mangiare ai ratti e l’agenzia sanitaria ha intensificato i controlli su qualsiasi spazzatura commestibile.Secondo le ipotesi, a causare la presenza di un ingente numero di ratti giganteschi sarebbe stato lo spostamento del centro di smaltimento dell’immondizia. Rimanendo senza cibo, i ratti hanno invaso la città.Le autorità hanno allestito 50 trappole per ratti, ma ciascuna di esse può contenere soltanto 2 ratti e, pertanto, ora si stanno esaminando le misure alternative per la cattura dei roditori.