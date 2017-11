E lo yacht del magnate russo cambia nome ​La moglie dell’eminenza grigia di Putin lo pianta per un italiano

Olga Secina, l’ex moglie di Igor Secin, amministratore delegato del colosso petrolifero russo “Rosneft”, uno degli uomini più potenti della Russia e amico intimo di Vladimir Putin, l’ha lasciato per un italiano.L’ex signora Secina è stata per la prima volta paparazzata in compagnia del nuovo amore già nel 2015, ma il divorzio da Igor Secin è stato ufficializzato soltanto qualche settimana fa. La differenza d’età tra Igor Secin e la sua seconda moglie Olga è di 25 anni. La coppia ha una figlia, Varvara.L’oligarca russo aveva messo a disposizione dell’ormai sua ex moglie un yacht oceanico di 86 metri dal modico costo di 150 milioni di dollari.Lo yacht si chiamava “St. Princess Olga”. Dopo il divorzio però Igor Secin ha rinominato il lussuoso natante, che naviga per lo più nel Mediterraneo vicino alle coste italiane, “Amore Vero”.