Ganzhou ​La polizia cinese confisca 13,5 tonnellate in lingotti d’oro a un ex sindaco

La polizia cinese ha scoperto e sequestrato a casa di Zhang Qi, 57 anni, l’ex sindaco della città di Ganzhou, membro del Partito comunista, 13,5 tonnellate in lingotti d’oro, ma anche un enorme quantità di denaro in contante. Ci sono voluti alcuni camion militari per portar via il tesoro. Ora l’uomo rischia la pena di morte.