La Russia addestra una squadra di macachi da lanciare su Marte

Il Centro russo di ricerca sui primati (NII MP) di Sochi ha avviato il programma per l'invio di macachi su Marte. L’ha comunicato il direttore dell’istituzione scientifica, Serghej Orlov.“Stiamo addestrando una squadra di macachi per il volo su Marte, ma per ora la simulazione si svolge sulla Terra, nel Centro di ricerca nucleare a Dubna, dove c'è la possibilità di simulare l’assenza di gravità e la radiazione lunare”, ha detto Orlov.In precedenza però gli scienziati russi hanno più volte smentito l’ipotesi del lancio nello spazio di animali di grossa taglia.All’epoca dell’Unione Sovietica nei voli spaziali sono state lanciate ben 12 scimmie, la prima volta nel 1983 e l’ultima nel 1996, nella Russia postcomunista.