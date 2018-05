La Spezia. Giovane trovato agonizzante in strada, muore tra le braccia degli operatori del 118

ITALIA

Poco prima dell'alba, il corpo di un 26enne è stato trovato riverso in strada a La Spezia, in via Giuseppe e Paolo Borachia, in una zona centrale della città. L'allarme è stato dato da alcuni passanti. Sul posto è arrivata l'automedica del 118, insieme con la Croce Gialla e ai Carabinieri, ma i tentativi di rianimare il giovane si sono rivelati inutili. Alle 6.30 il 26enne è stato dichiarato morto.



In base alle prime ricostruzioni, il ragazzo viveva in uno dei grandi palazzi del quartiere, a pochi passi dal luogo in cui è stato rinvenuto: la prima ipotesi delle forze dell'ordine è che possa aver raggiunto il tetto e si sia lanciato di sotto durante la notte; potrebbe insomma trattarsi di un tragico gesto volontario, cui nessuno sembra aver assistito. Sono comunque in corso tutti gli accertamenti per arrivare a stabilire con certezza le cause della morte e appurare se possano esserci altri risvolti

