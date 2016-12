Antiterrorismo Studentessa russa condannata a 4 anni e mezzo di reclusione per appartenenza all’Isis

Varvara Karaulova (screenshot Youtube)

Condividi

Il tribunale di Mosca ha condannato a 4 anni e mezzo di reclusione in una colonia penale l’ex studentessa dell’Università di Mosca (MGU) Varvara Karaulova, colpevole di aver tentato di unirsi all’Isis.Considerata la gravità del reato, la ragazza non potrà mai beneficiare di un’amnistia ed è poco probabile che possa essere scarcerata anticipatamente rispetto alla fine della pena.La ragazza è stata bloccata dalle guardie di frontiera turche mentre tentava di attraversare illegalmente il confine fra Turchia e Siria. Insieme con lei sono stati arrestati altri 13 cittadini russi.La ragazza si è sempre difesa dicendo che stava andando in Siria per raggiungere il suo compagno, un reclutatore dell’Isis, e che non intendeva combattere per l'autoproclamato Stato islamico.