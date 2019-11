Lagarde: "Incertezze persistenti, ma Bce continuerà a sostenere economia" “Rafforzare la domanda interna, come possono fare i paesi con surplus di conto corrente, "può proteggere i posti di lavoro quando si ferma la crescita globale"

Condividi

Le incertezze che gravano sull'economia globale "si sono dimostrate più persistenti del previsto, e questo sta chiaramente avendo un impatto sull'area euro". Lo ha affermato la presidente della Bce, Christine Lagarde, secondo cui gestire questa situazione "non sarà certamente facile", ma se verrà fatto "nel modo giusto potrà anche rappresentare una opportunità". E intervenendo alla settimana della Finanza a Francoforte, la neo presidente ha citato Francesco di Assisi: "Cominciate col fare ciò che è necessario, poi ciò che è possibile. E all'improvviso - diceva il santo - vi sorprenderete a fare l'impossibile"."La politica accomodante della Bce – ha detto - è stata un fattore fondamentale di spinta della domanda interna durante la ripresa e questa posizione di politica monetaria rimane in effetto". "Come indicato nella forward guidance della Bce - ha aggiunto - la politica monetaria continuerà a supportare l'economia e a rispondere a rischi futuri in linea con il nostro mandato di stabilita' dei prezzi. E monitoreremo costantemente gli effetti collaterali delle nostre politiche".“Rafforzare la domanda interna, come possono fare i paesi con surplus di conto corrente, "può proteggere i posti di lavoro quando si ferma la crescita globale". Ha proseguito Lagarde spiegando che ciò avviene "perché la domanda interna è più legata ai servizi - che richiedono più lavoro - mentre la domanda esterna è più legata alla produzione, che richiede meno lavoro".Questo processo - aggiunge - oggi "è in atto nell'area dell'euro: la resilienza dei servizi è la ragione principale per cui l'occupazione non è stata ancora influenzata dal rallentamento globale della produzione". Peraltro, evidenzia la Lagarde, "c'è anche un secondo vantaggio nel rafforzare l'economia domestica, e cioè che così si facilita il riequilibrio" fra i diversi paesi dell'Eurozona. "I paesi in surplus tendono a crescere più velocemente rispetto all'economia mondiale durante i periodi di ripresa globale, ma anche a contrarsi più bruscamente durante i periodi di recessione globale, mentre per i paesi in deficit, è il contrario" conclude.