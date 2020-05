ECONOMIA

Coronavirus Lagarde: "Non ci sarà una crisi dell'Euro" Non siamo preoccupati al momento per i debiti (dei Paesi dell'Eurozona). E non ci sarà alcuna crisi dell'euro a causa dei debiti pubblici più alti, visto che i debiti stanno aumentando in tutto il mondo"

Ue, Recovery Fund: oggi von der Leyen presenta il piano per la ripresa Istat: crolla il fatturato servizi, calo senza precedenti Condividi "Avremo le nuove stime nel giro di pochi giorni, ma è molto probabile che lo scenario più favorevole sia ormai fuori portata e che la caduta del Pil sarà a metà strada fra lo scenario intermedio (-8%) e lo scenario più grave, che è un po' più di -12%". Lo ha detto allo European Youth Event 2020 la presidente della Bce, Christine Lagarde, parlando dell'impatto del Covid sul Pil dell'Eurozona nel 2020.



Il Pil "calerà più che durante la grande crisi finanziaria: il calo fu fra -4 e -5%, ora sarà probabilmente il doppio. Dipenderà da quanto velocemente si esce dai lockdown, dalla gradualità della ripresa, dai settori colpiti".



Non ci sarà crisi dell'euro

"Sicuramente no. Non siamo preoccupati al momento per i debiti (dei Paesi dell'Eurozona). E non ci sarà alcuna crisi dell'euro a causa dei debiti pubblici più alti, visto che i debiti stanno aumentando in tutto il mondo", ha detto Lagarde. Aumentare i debiti in un contesto del genere, caratterizzato dalle gravi conseguenza dell'emergenza coronavirus Covid-19, "è stata la cosa giusta da fare", ha sottolineato Lagarde. E più che il debito sono le spese per interessi che si sostengono per rifinanziarlo che, in un contesto di tassi negativi, non sono elevate.



Nostro mandato stabilità prezzi, ma dobbiamo sostenere economia

"Il nostro mandato è la stabilità prezzi, ma dobbiamo anche sostenere l'economia", ha detto ancora il numero uno della Bce Christine Lagarde.

