Lampedusa: nuovo sbarco: 8 sono bambini. A Tripoli migrante ucciso da guardie costiere

Una barca con 27 migranti a bordo, tra cui 8 bambini, è giunta a Lampedusa questa notte. Ne dà notizia in un tweet Mediterranean Hope, il programma rifugiati e migranti della Federazione delle chiese evangeliche in Italia. "Nella notte - scriva Mediterranean Hope - una lancia in legno ha raggiunto autonomamente l'imboccatura del porto di Lampedusa, dove è stata intercettata dalla guardia di finanza. A bordo 27 persone, di cui 15 uomini, 4 donne e 8 bambini. Raccontano di aver lasciato Zuwara, in Libia, e di essere della Tunisia, Pakistan e Siria".Intanto l’Oim (organizzazione mondiale per le migrazioni) ha riferito che un migrante sudanese che stava cercando di attraversare il Mediterraneo verso l'Europa è stato ucciso dalle guardie costiere libiche dopo essere stato riportato in Libia.L'uomo faceva parte di un gruppo di oltre 100 persone riportate a riva ieri al punto di sbarco di Abusitta a Tripoli, ma che avevano opposto resistenza al rimpatrio nei centri di detenzione. Secondo la ricostruzione fornita dall'Oim, quando le persone hanno iniziato a scappare sono stati esplosi colpi d'arma da fuoco. Un proiettile ha ferito a morte l'uomo. L'organizzazione delle Nazioni Unite ha condannato l'accaduto e ha chiesto alle autorità libiche di indagare e consegnare i responsabili alla giustizia. "L'uso di proiettili contro civili, uomini, donne e bambini vulnerabili disarmati, e' inaccettabile in ogni circostanza e genera allarmi sulla sicurezza dei migranti e del personale umanitario", ha commentato Leonard Doyle dell'Oim. "Nonostante abbia ricevuto immediatamente assistenza medica sul posto da un medico Oim, il migrante e' morto due ore dopo il ricovero in un ospedale vicino", ha aggiunto. La Guardia costiera libica ha dichiarato di aver raccolto circa 500 migranti dal mare nelle aree vicino a Tripoli negli ultimi sei giorni e di averli riportati a riva.