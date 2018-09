Chieti Lanciano, preso anche il quarto uomo. Salvini: preso straniero infame L'arrestato è di nazionalità romena come gli altri tre rapinatori fermati ieri

Preso anche il quarto rapinatore straniero infame, pare il tagliatore di orecchie, bene! #Lanciano pic.twitter.com/bBQLOrAk3C — Matteo Salvini (@matteosalvinimi) 27 settembre 2018

I poliziotti dello Sco e della Squadra mobile hanno catturato a Caserta il quarto uomo, fortemente sospettato di essere il responsabile della banda che ha compiuto la violenta rapina in villa a Lanciano ai danni dei coniugi Martelli. L'uomo e' di nazionalita' romena come gli altri tre rapinatori fermati ieri. Si chiude dunque il cerchio alla prima delicata fase dell'indagine. Dopo il fermo di tre romeni - due fratelli e un cugino - le ricerche si erano infatti incentrate su un quarto bandito, il presunto capo della banda, l'uomo che avrebbe materialmente mutilato l'orecchio della donna.Il ministro dell'Interno, Matteo Salvini, ha espresso la sua soddisfazione per la cattura: "Preso anche il quarto straniero infame, bene".Quanto alla cattura dei primi tre sospetti, "da qualche ora avevamo sotto controllo l'autovettura dei rapinatori per una serie di reati contro il patrimonio avvenuti in zona, anche con atti violenti". Si tratta di sei furti con 'spaccata' commessi nelle ultime tre settimane ai danni di bar, tabacchi e benzinai dove i banditi avevano rubato numerosi tagliandi di gratta e vinci, stecche di sigarette e contanti, come ha spiegato il colonnello Florimondo Forleo, comandante provinciale dei carabinieri. "Dal gps abbiamo avuto la conferma che la loro macchina era stata nei pressi della villa per tutta la durata della rapina ai coniugi Martelli", ha proseguito Forleo.