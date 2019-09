Latina Blitz dei Carabinieri, in carcere anche droga e astici: 34 arresti Gli investigatori hanno smantellato due organizzazioni criminali, una esterna al penitenziario che si dedicava allo spaccio nell'hinterland del capoluogo e una interna alla struttura penitenziaria

Nel carcere di Latina, dove questa mattina all'alba è scattato il blitz dei carabinieri del comando provinciale, arrivavano anche droga e cibi prelibati come astici. Gli investigatori hanno smantellato due organizzazioni criminali, una esterna al penitenziario che si dedicava allo spaccio nell'hinterland del capoluogo e una interna al carcere.I carabinieri hanno eseguito 34 ordinanze di custodia cautelare di cui 30 in carcere e quattro ai domiciliari. In manette sono finiti anche due agenti della polizia penitenziaria. Molte delle persone coinvolte era uscite dal penitenziario, due di loro erano invece ancora in carcere.L'attività di indagine, partita nel 2017, si è articolata in due filoni connessi tra loro. Da un lato i carabinieri si sono concentrati su quanto avveniva all'interno del carcere, in collaborazione con la polizia penitenziaria che aveva riscontrato alcune irregolarità, e dall'altro sull'organizzazione che si dedicava allo spaccio nel circondario e che dall'esterno riusciva a far entrare nel carcere tra l'altro stupefacenti e cibi prelibati.