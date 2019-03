Vertice a Palazzo Chigi su decreto sblocca cantieri Lavoratori edili scendono in piazza. I sindacati: "Servono piano per investimenti e infrastrutture" Lo sciopero ha già prodotto un primo risultato con la convocazione dei sindacati a Palazzo Chigi. L'incontro, cui parteciperanno i leader di Cgil, Cisl e Uil è in programma oggi alle 13.30. Le categorie chiedono all'esecutivo politiche per affrontare la crisi del comparto, che ha già prodotto la perdita di 600mila posti di lavoro e la chiusura di 120mila aziende

Sciopero generale delle lavoratrici e dei lavoratori delle costruzioni. La Uil è in Piazza. #scioperocostruzioni @FENEALUIL_ pic.twitter.com/8O9syRzpQu — Uil Nazionale (@UILofficial) 15 marzo 2019

I lavoratori dell'edilizia, cemento, lapidei, legno, arredo e laterizi stanno manifestando a Roma in occasione dello sciopero generale di 8 ore proclamato da Fillea-Cgil, Filca-Cisl e Feneal-Uil. Sono giunti in piazza del Popolo da ogni parte d'Italia con treni speciali, traghetti, aerei e circa 200 bus a conclusione di una mobilitazione che va avanti da oltre un mese con centinaia di assemblee, presidi e proteste nei territori.Lo sciopero ha già prodotto un primo risultato con la convocazione dei sindacati a Palazzo Chigi. L'incontro, cui parteciperanno i leader di Cgil, Cisl e Uil è in programma oggi alle 13.30 con all'ordine del giorno il decreto sblocca-cantieri.E' iniziato l'incontro a Palazzo Chigi tra il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, il vicepresidente e ministro per lo Sviluppo Economico, Luigi Di Maio, e il ministro delle Infrastrutture, Danilo Toninelli, i presidenti delle Regioni, Anci e Upi sul tema delle opere pubbliche e il decreto sblocca cantieri. Presenti all'incontro Stefano Bonaccini, presidente della Conferenza delle Regioni e della Regione Emilia Romagna; Luca Zaia, presidente della Regione Veneto; Giovanni Toti, presidente della Regione Liguria, e Maurizio Fugatti, presidente della Provincia autonoma di Trento.Lo stop degli edili è a sostegno della richiesta di rilancio del settore, per l'occupazione e gli investimenti. Le categorie chiedono all'esecutivo politiche per affrontare la crisi del comparto, che ha già prodotto la perdita di 600mila posti di lavoro e di 120mila aziende costrette a chiudere i battenti. Tav, ma non solo: i sindacati sollecitano lo sblocco dei cantieri e la realizzazione di infrastrutture necessarie allo sviluppo del Paese. Dal palco di piazza del Popolo interverranno i segretari generali di Fillea, Filca e Feneal (Alessandro Genovesi, Franco Turri e Vito Panzarella). Alla manifestazione sono presenti i leader delle tre confederazioni Maurizio Landini, Annamaria Furlan e Carmelo Barbagallo.Nell'incontro a Palazzo Chigi con il premier Giuseppe Conte (ci saranno anche il vicepremier Luigi Di Maio e il ministro delle Infrastrutture, Danilo Toninelli) le organizzazioni sindacali chiederanno l'apertura di un tavolo con l'obiettivo di mettere in atto un nuovo piano di investimenti, completare le opere incompiute e riaprire i cantieri, la messa in sicurezza di territori, strade, ponti ed edifici pubblici. E, inoltre, incentivi per le imprese."Bene nel metodo un tavolo parti sociali-Governo su come sbloccare i cantieri - hanno detto Panzarella, Turri e Genovesi - questo è un primo risultato delle mobilitazioni confederali e di categoria. Questo sciopero diventa ancora più importante per sostenere le proposte del mondo del lavoro, le quali più che rivendicare nuove regole chiedono politiche industriali, investimenti, azioni di sistema finanziarie e sulla qualità dell'occupazione, per difendere il lavoro che c'è e crearne di nuovo, stabile, ben pagato e sicuro".Tanti i messaggi di solidarietà che sono arrivati alle categorie degli edili, per esempio dalle federazioni mondiale ed europea (Bwi e Fetbb) e da numerosi Paesi come Romania, Serbia, Spagna, Francia, Paesi Bassi, Belgio, Germania, Danimarca, Svezia, Argentina, Sud Corea, Russia, Ucraina, Australia e Myanmar.Sono trecento i lavoratori lucani che oggi partecipano allo sciopero generale dell'edilizia e del settore costruzioni a Roma in piazza del Popolo. Filca Cisl, Fillea Cgil e Feneal Uil hanno organizzato dei pullman per la trasferta. A fermarsi per lo sciopero sarà l'intera filiera del comparto: cantieri edili, fabbriche del legno e dell'arredo, cave e fornaci, cementifici che danno lavoro a circa 15mila addetti in tutta la Basilicata. ''Sono cinquemila in meno rispetto al periodo pre-crisi'', hanno sottolineato le organizzazioni sindacali.In Basilicata, inoltre, si lamenta un lungo elenco di incompiute stradali e ferroviarie. Infatti Cgil, Cisl e Uil nel documento programmatico inviato ai candidati alle elezioni regionali del 24 marzo parlano di ''moltitudine di opere pubbliche bloccate o che si trascinano lentamente verso un approdo che appare sempre sfuggente, in particolare nel settore delle infrastrutture di trasporto in cui la Basilicata conta un non invidiabile primato di arretratezza''. Lo sblocco delle opere pubbliche potrà ''creare migliaia di posti di lavoro aggiuntivi'', secondo le organizzazioni.Cgil e Cisl del settore edilizia lanciano un appello alla prossima Giunta regionale: "per uscire da questa grave situazione di stallo occorre assumere il tema come prioritario e fare scelte nette, sulle procedure, per snellirle, sui tempi e sulle diverse criticità che caratterizzano in svariati modi i diversi cantieri interessati".Per quanto riguarda le opere, i lavori sulla 195 devono essere appaltati di nuovo con due diverse gare, una delle quali entro quest'estate ma solo sul terzo lotto. Al bivio di Villagreca si lavora solo per attività di bonifiche archeologiche. Nei diversi lotti della Sassari Olbia "c'è un intoppo dietro l'altro fra subentri di nuove imprese, ritardi sugli affidamenti e contratti con i sub-appalti". E ancora, sulla 125 all'altezza di Tortolì si attende un nuovo parere sulla compatibilità idraulica, a Tertenia quello sulla compatibilità ambientale, mentre nel tratto della 131 tra Paulilatino e Cossoine i lavori sono incappati nella rete della fibra ottica ed è stato chiesto l'intervento del prefetto per far rimuovere la linea.