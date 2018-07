Lavoro, a maggio aumentano gli occupati: in calo la disoccupazione giovanile

Va sempre meglio il mercato del lavoro: a maggio gli occupati sono in sensibile aumento (+0,5% rispetto ad aprile, pari a +114 mila) rispetto ad aprile. Il tasso di occupazione sale al 58,8% (+0,2 punti percentuali rispetto al mese precedente). Lo rileva l'Istat. La crescita congiunturale dell'occupazione coinvolge uomini (+80 mila) e donne (+35 mila) e riguarda i 25-34enni (+31 mila) e, soprattutto, gli ultracinquantenni (+98 mila). Crescono nell'ultimo mese sia i dipendenti permanenti (+70 mila) sia quelli a termine (+62 mila), mentre, dopo l'aumento dei due mesi precedenti, registrano una lieve flessione gli indipendenti (-18 mila). Su base annua si rafforza gli occupati sono saliti del 2,%, ossia sono 457 mila in piu' in un anno. L'espansione interessa uomini e donne e si concentra tra i lavoratori a termine (+434 mila), mentre restano sostanzialmente stabili i permanenti e sono in lieve ripresa gli indipendenti (+19 mila). Crescono soprattutto gli occupati ultracinquantenni (+468 mila) e i 15-34enni (+106 mila) mentre calano gli occupati tra i 35 e i 49 anni (-116 mila).Cala la disoccupazione giovanile a maggio. Il tasso nei giovani tra i 15 e i 24 anni diminuisce di un punto percentuale, attestandosi al 31,9%: l'incidenza dei disoccupati sulla popolazione di questa classe di eta' e' pari all'8,3% (-0,4 punti).