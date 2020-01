Il premier su Twitter Lavoro, Conte: dati Istat incoraggianti, ancora tanto da fare ma direzione giusta

Condividi

Incoraggianti i dati Istat sull’occupazione. A novembre raggiunto il massimo storico, il 59,4%, trainato dalla crescita di occupati fra giovani e donne. Bisogna fare ancora tanto, al Sud in particolare. Andiamo avanti per creare più lavoro e sviluppo. La direzione è quella giusta — Giuseppe Conte (@GiuseppeConteIT) January 9, 2020

Dopo la pubblicazione dei dati Istat, giunge il commento del premier Conte che dice di voler proseguire andando avanti nella "giusta direzione" di lavoro e sviluppo."Incoraggianti i dati Istat sull'occupazione. A novembre raggiunto il massimo storico, il 59,4%, trainato dalla crescita di occupati fra giovani e donne. Bisogna fare ancora tanto, al Sud in particolare. Andiamo avanti per creare più lavoro e sviluppo. La direzione è quella giusta".Questo quanto ha affermato il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, via Twitter.