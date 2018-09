Il vicepremier a Genova Lavoro, Di Maio: continuità a cassa integrazione straordinaria

Condividi

La Francia per finanziare la sua manovra economica farà un deficit del 2,8%. Siamo un Paese sovrano esattamente come la Francia. I soldi ci sono e si possono finalmente spendere a favore dei cittadini.

In Italia come in Francia — Luigi Di Maio (@luigidimaio) 24 settembre 2018

"Domani incontrerò i sindacati per garantire a coloro che avevano la Cassa integrazione straordinaria la continuità di questo strumento. Ricordo che l'ha abolito la sinistra, non la destra".Lo ha detto detto il vicepremier e ministro dello Sviluppo Economico, Luigi Di Maio, dopo l'incontro all'Ilva di Cornigliano sull'accordo di programma per Genova."Nei prossimi giorni - ha ricordato Di Maio - scadrà la Cassa integrazione straordinaria per centinaia di migliaia di italiani. Se la Cassa integrazione straordinaria finisce è perché sia quella per cessazione sia questa ha una fine prevista dal Jobs Act: sia dannato il 7 marzo 2015, quando fecero il Jobs act. Quelli che lo fecero, eliminando un diritto fondamentale, non dovrebbero essere trattati come statisti, ma come assassini politici perché quello che hanno fatto ce lo troviamo oggi come governo".Il ministro ha aggiunto che, "nel decreto Emergenze, meglio conosciuto come Genova, c'è anche la ricostituzione della Cassa integrazione per cessazione, uno strumento fondamentale per i lavoratori delle aziende che subiscono la delocalizzazione, ma anche per chi cessa l'attività per problemi di business"."Assassini politici: questo è il termine vergognoso usato dal vicepresidente del Consiglio per descrivere chi ha voluto la riforma del mercato del lavoro nel nostro Paese. Quando si governa con l'odio e la barbarie sidistrugge un paese e purtroppo di questo il vicepremier Di Maio non si rende conto. La sua ansia di propaganda e di potere lo porta fuori strada non solo come governante ma anche come cittadino". Questa la replica a Di Maio del segretario del Partito Democratico, Maurizio Martina."Di Maio mi accusa di essere un 'assassino politico'. Usa parole vergognose, specie pensando a chi è stato ucciso davvero per aver fatto riforme del mercato del lavoro. Non sa quello che dice! Comunque: il Jobs Act ha creato un milione di posti di lavoro: vedremo chi saprà fare di meglio". Lo scrive Matteo Renzi su Twitter.Intanto, il vertice di governo sulla manovra economica di questa sera a Palazzo Chigi ha visto assenti i vice premier Matteo Salvini e Luigi Di Maio; al tavolo con il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, siedono tra gli altri il ministro dell'Economia, Giovanni Tria, i ministri degli Affari europei, Paolo Savona, e dei Rapporti con Parlamento, Riccardo Fraccaro, e i viceministri al Mef Massimo Garavaglia e Laura Castelli, in rappresentanza dei due vicepremier Matteo Salvini e Luigi Di Maio, assenti come detto per altri impegni, e il sottosegretario alla presidenza del Consiglio, Giancarlo Giorgetti. Questa mattina, prima del consiglio dei Ministri che ha varato il decreto Sicurezza, si era tenuto un altro vertice.Di Maio aveva in precedenza commentato in un tweet l'iniziativa del governo francese di tagliare le tasse con la prossima manovra economica.