Mercati ​Le borse europee chiudono in calo, tiene Milano. Giù Wall Street

di Maria Giovanna Lorena ​C'erano tutte le premesse per un'altra seduta positiva, per una conferma dopo il rimbalzo di ieri. Ma il recupero si è fermato a metà seduta. Nel pomeriggio sono ripartite le vendite. Hanno pesato i timori per la vicenda dei dazi americani, e l'avvio debole di Wall Street. Milano limita comunque il calo finale allo 0,06%.Lo spread che si era ridotto a 220 punti base è risalito in chiusura a 250 punti base, con il rendimento del nostro decennale al 2,83%, sotto il 3% della chiusura di ieri.Seduta dunque nervosa per Milano, ma anche le altre borse europee hanno tutte ripiegato. Francoforte -1,40%, Madrid -1,05%, Parigi -0,53%, Londra -0,15%.Soffre anche Wall Street, dove l'indice Dow Jones scivola in ribasso dello 0,79% mentre il Nasdaq è in lieve rialzo, +0,18%.Euro poco mosso, a 1,1660 nel cambio con il Dollaro a fine seduta.