Mercati ​Le borse europee in avvio continuano il recupero

Milano

di Marzio QuaglinoDopo una settimana chiusa in recupero, le borse europee aprono ancora in rialzo. Sembrano pesare poco le tensioni tra Usa e Cina dopo le proteste a Hong Kong. Milano sale dello 0,27%, poco meno di Francoforte (+0,70%) e Parigi (+0,52%). Sui mercati mancheranno oggi i riferimenti di Londra e New York chiuse per festività.Sul listino di Piazza Affari in apertura bene Fiat Chrysler (+2,28%) e Leonardo (+2,86). In netto calo Atlantia (-4,01%) in attesa delle decisioni del Governo sulla controllata Autostrade.Situazione tranquilla sul mercato dei titoli di Stato. Lo spread con i Bund tedeschi sale leggermente a 215 punti base con il rendimento del nostro Btp decennale all’1,65%.Sul mercato delle valute continua il calo dell’Euro sul Dollaro con il cambio a 1,0872.