​Le borse ringraziano i dati Usa

Condividi

di Paolo Gila Mercati reattivi e positivi grazie agli indicatori statunitensi. In particolare, negli Usa la disoccupazione è scesa al 3,5%, il livello minimo che non si toccava da 50 anni a questa parte. Il dato ha impressionato gli investitori che sono tornati a investire sull’azionario di Wall Street (con Dow Jones e Nasdaq in progresso dello 0,75% alle 17 e 30). L’onda rialzista si è fatta sentire anche in Europa, che pure aveva vissuto una mattinata piuttosto incerta.Londra è stata la migliore con un guadagno dell’1 e 10%, seguita da Parigi, +0,91%, e da Milano, +0,75%. Francoforte ha segnato +0,55%.La settimana si è chiusa tuttavia con un bilancio negativo per Piazza Affari, che in cinque sedute ha lasciato sul terreno il 2,17%.Lo spread btp/bund è a 149 punti base con il rendimento dei nostri decennali allo 0,92%. Euro/dollaro a 1,09 e 75.