Protesta animalista Le orche imprigionate nell’Estremo Oriente russo saranno liberate Grazie anche all’intervento della squadra di Jean-Michel Cousteau, le autorità hanno aperto un’inchiesta penale per la cattura illegale e hanno autorizzato la liberazione dei cetacei

Condividi

Saranno liberate tutte le orche e le beluga catturate illegalmente e tenute per mesi in vere e proprie "prigioni" nell'Estremo oriente russo con l’intento di venderle alla Cina. Dopo le proteste degli animalisti e la sensibilizzazione dell’opinione pubblica, grazie anche all’intervento della squadra di Jean-Michel Cousteau, le autorità hanno aperto un'inchiesta penale per cattura illegale e hanno autorizzato la liberazione dei cetacei.Per ciascun animale acquatico sarà elaborato un piano individuale di riabilitazione. In totale in cattività sono state tenute 11 orche e 90 beluga, che nella prigione hanno sofferto per il freddo, neve e ghiaccio.