Le trimestrali Usa spingono le Borse

Condividi

di Sabrina Manfroi Seduta in rialzo per le Borse europee, nonostante le stime al ribasso sulla crescita del Fondo Monetario, con l'eccezione di Londra sotto la parità.A trascinare i listini il buon andamento di Wall Street, dopo le prime trimestrali migliori delle attese nel comparto bancario. Milano guadagna l'1,21%, Parigi e Francoforte salgono di poco più di un punto percentuale.A Piazza Affari maglia rosa Pirelli +3,5% ma si mettono in evidenza anche Unicredit +3,18% e Banco Bpm +2,8%. In fondo al listino Juventus che cede l'1,15%.Lo spread chiude a 136 punti base, il rendimento decennale sale però allo 0,93%.