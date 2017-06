La discussione in Commissione riprende dalle 11 Legge elettorale. Il modello 'tedesco' cambia ancora. Più vicino l'accordo sui collegi Alfano continua ad attaccare Renzi: "Per la fretta di una persona sola di tornare a Palazzo Chigi, il Pd si appresta a determinare la terza crisi di governo in quattro anni". Orlando mette in guardia: "Fissarsi sul Mattarellum - rileva - ha permesso a Fi e M5S di formare un asse dove il Pd è rimasto schiacciato". Grasso: attenti a costituzionalità

L'accordo sulla legge elettorale per la riduzione dei collegi uninominali è momentaneamente sospeso. Toccherà aspettare ancora per sapere se l'intesa Pd-Fi-M5s reggerà: la Commissione - dopo la sospensione di ieri sera - tornerà a riunirsi alle 11 dando il via a una vera e propria maratona per arrivare in tempo all'approdo in aula della legge previsto per martedì: 780 le proposte di modifica depositate, fra emendamenti e subemendamenti.L'intesa, se passasse, trasformerebbe il sistema in un 40 per cento uninominale e 60 per cento proporzionale - non più cinquanta e cinquanta - portando i collegi da 303 a 225 alla Camera e a 112 al Senato. La proposta di modifica, a prima firma del deputato Pd Alan Ferrari, prevede un cambio del rapporto tra eletti nei collegi uninominali e listini proporzionali nelle circoscrizioni. I collegi uninominali della Camera vengono infatti disegnati sui collegi senatoriali previsti del Mattarellum, mentre i listini proporzionali accorpano due collegi uninominali: in pratica ogni due collegi uninominali, ce n'è uno proporzionale.I deputati azzurri, prima favorevoli, hanno modificato la loro posizione nel corso della commissione convocata apposta anche nel fine settimana. In apertura di seduta Francesco Paolo Sisto aveva assicurato che se l'impianto della legge non fosse cambiato, Forza Italia avrebbe dato "il suo contributo per approvarla al più presto". Ma dopo i pareri espressi dal relatore Emanuele Fiano che ha 'accantonato', riservandosi quindi di decidere, le proposte di modifica che prevedono la riduzione, fino all'annullamento, delle pluricandidature, l'azzurro ha chiesto tempo. A insospettire Fi è che il Pd voglia eliminare le pluricandidature d'accordo con i pentastellati, andando così incontro anche alle richieste che provengono dall'ala orlandiana del partito.Alla richiesta dei forzisti, si è aggiunta la perplessità esposta da Alfredo D'Attorre a nome di Articolo1-Mdp e da Sinistra italiana, che hanno annunciato voto contrario alla proposta di riduzione dei collegi uninominali se non sarà accompagnata dal voto disgiunto (su cui Fiano ha accantonato un emendamento del M5S). "Rischiamo di mettere una toppa che è peggio del buco", ha avvisato D'Attorre. Completamente favorevoli invece alla proposta di ridurre i collegi uninominali a vantaggio del proporzionale, sono i Cinquestelle che hanno ritirato i loro subemendamenti dopo che il relatore ha accolto quello del Dem Ferrari."Per la fretta di una persona sola di tornare a Palazzo Chigi, per non attendere quattro o cinque mesi, ovvero la scadenza naturale della legislatura, il Pd si appresta a determinare la terza crisi di governo in quattro anni. Io mi chiedo se ha ancora amor patrio o se invece è ormai travolto da questa fretta, che ha troppe cose che non tornano". E' quanto afferma Angelino Alfano in una intervista al Corriere della Sera nella quale risponde a Renzi sul significato di votare a settembre o marzo. "Gentiloni è un gentiluomo e non intendo trascinarlo in una vicenda nella quale lui sta facendo il proprio dovere, la questione non è lui, tant`è che lo stiamo difendendo. Semmai c`è da aggiungere che con questa legge, che si accingono ad approvare, anche qualora il Pd tornasse a Palazzo Chigi, otterrebbe un governo dove avrebbe un peso minore. Perché questa fretta? Troppe cose non tornano". Sul voto afferma che per "l`Italia cambia tanto, eccome. Innanzitutto si capovolge la narrazione di Paese normale e si afferma che il destino di tutti gli italiani è appeso alla fretta di una persona sola, fretta di tornare a Palazzo Chigi".L'approvazione della nuova legge elettorale non esaurisce la funzione del governo. E' quanto indica il ministro della giustizia, Andrea Orlando, in una intervista al Messaggero nella quale indica i provvedimenti da approvare prima dello scioglimento del Parlamento, riforma del penale e ius soli. Sulla legge elettorale, Orlando afferma che c'è troppo proporzionale e così la governabilità è a rischio. "Fissarsi sul Mattarellum - rileva Orlando - ha permesso a Fi e M5S di formare un asse dove il Pd è rimasto schiacciato". Secondo Orlando, inoltre, Alfano doveva essere coinvolto nella costruzione del percorso ma non abbassando la soglia. "Va dato atto ad Alfano che senza una rottura con Forza Italia gran parte del percorso di riforme che sono state portate avanti non sarebbe stato possibile".Della legge elettorale non parlo. Il mio ruolo mi impedisce di entrare nello specifico. Sento solo il dovere di richiamare tutti a una grande attenzione: non vorrei che dopo due sonore bocciature per incostituzionalità ce ne potesse essere una terza". Così, in un'intervista a Repubblica, il presidente del Senato, Piero Grasso.