La legge Legittima difesa, Anm: piena adesione a parole Mattarella. I penalisti: dubbi su costituzionalità Per l'associazione nazionale magistrati sarà la Corte Costituzionale a valutare nel caso emergessero dubbi di costituzionalità

"Piena adesione a quanto segnalato da Mattarella" sulla riforma della legittima difesa. A esprimerla il presidente dell'Associazione nazionale magistrati Pasquale Grasso, che a proposito della riforma osserva ancora: "E' legge dello Stato. Nella concreta applicazione, se emergeranno dubbi di costituzionalità, saranno sottoposti al vaglio della Corte Costituzionale".I rilievi del capo dello Stato confermano, seppure con la prudenza che è nel linguaggio istituzionale, tutte le perplessità di natura costituzionale che possono esserci su questo provvedimento". Il presidente dell'Unione camere penali, Gian Domenico Caiazza, commenta così le considerazioni contenute nella lettera alle Camere con la quale il capo dello Stato Sergio Mattarella ha accompagnato la promulgazione della legge sulla legittima difesa. Questo, spiega, riguarda due profili della legge: "Il primo di carattere generale. Il presidente della Repubblica ha voluto lanciare un ammonimento: non si pensi sia concepibile una delega al privato di difendesi da parte dello Stato, un appunto che la dice lunga sulle perplessità di fondo sulla logica della legge. Poi - osserva Caiazza - le considerazioni, importantissime, che riguardano il grave turbamento: deve esserci necessariamente un criterio oggettivo, e l'oggettività si desumerà dal caso concreto. Il presidente ha voluto dire: non si immagini che il grave turbamento sia presunto per il fatto che c'è un'aggressione, la sua esistenza dovrà essere concretamente valutata caso per caso".