La lettera dei parlamentari Deputati a Fico: entro il 5 maggio misure per sicurezza Camera L'iniziativa di 5 deputati è stata sottoscritta poi da altri 62 deputati, di maggioranza e opposizione: "Serve Parlamento nel pieno dei suoi poteri, impossibile lavorare senza attenersi a misure di sicurezza quando da qui si chiede rigore a tutta l'Italia". Fico: piena funzionalità già garantita

Una lettera indirizzata al Presidente della Camera Roberto Fico, firmata da 67 deputati, chiede pieni poteri per il Parlamento in questa fase delicata per l'Italia.L'iniziativa di 5 deputati - Alessandro Fusacchia (misto), Paolo Lattanzio (m5s), Rossella Muroni (leu), Erasmo Palazzotto (leu), Lia Quartapelle (pd) - è stata sottoscritta poi da altri 62 deputati, di maggioranza e opposizione. La lettera - si legge in una nota - nasce a un mese esatto dall'appello di 90 parlamentari sull'adozione di misure di lavoro agile e da remoto per il Parlamento italiano, alla luce del fatto che niente è cambiato. Mentre infatti si prepara la fase 2 e la riapertura delle imprese, le modalità di funzionamento del Parlamento sono ancora regolate da accordi tra gentiluomini e compromessi approssimativi e al ribasso, senza un vero piano di gestione che ne garantisca la piena funzionalità.Nella missiva i parlamentari sottolineano: "L'Italia ha bisogno di un Parlamento nel pieno delle sue funzioni e dei suoi poteri e noi vogliamo mettere il massimo impegno in questa fase così difficile di vita del nostro Paese. Non ci sarà possibile fare il nostro dovere in condizioni di lavoro inidonee, insicure e che danno il cattivo esempio al resto del Paese. Continuando con le modalità approssimative con cui abbiamo lavorato in queste settimane stiamo facendo del male alla democrazia italiana e veniamo meno al mandato rappresentativo che le italiane e gli italiani ci hanno affidato"."Basta scorciatoie. Siamo i rappresentanti della nazione. Siamo il Parlamento della Repubblica Italiana. Appena due giorni fa abbiamo festeggiato il 75° anniversario della Liberazione. Assumiamoci tutti la responsabilità richiesta dal momento storico che stiamo vivendo", aggiungono i firmatari della lettera."Oramai da mesi il Paese tutto si sta impegnando perché in tutti gli uffici e gli ambienti di lavoro vengano rispettate le più rigide misure sanitarie di controllo e prevenzione nei confronti del virus Covid-19" ma c'è "un luogo di lavoro in Italia che non ha utilizzato il tempo del lockdown per pensare e attuare nuove modalità che rendano possibile il lavoro in sicurezza, e questo luogo è il Parlamento italiano". "Lo scorso 27 marzo", ricordano i firmatari della lettera, "abbiamo promosso un appello pubblico, che ha raccolto l'adesione di tanti parlamentari, per chiedere l'adozione di tutte le misure di sicurezza e della possibilità di lavoro agile e da remoto. In risposta e a fatica, ci è stato concesso il minimo: da remoto solo riunioni degli Uffici di presidenza e audizioni informali. Non si è raccolto nemmeno l'appello di altri colleghi di valutare la possibilità di tenere le sedute parlamentari in un luogo diverso da Montecitorio"."Non solo non si è esplorata la possibilità di votazioni da remoto, ma non si è resa possibile neppure la discussione nelle Commissioni secondo questa modalità. Si è pensato come troppo spesso fa la politica italiana che il passare del tempo avrebbe risolto il problema senza bisogno di intervenire. Si è lasciato il tutto ad accordi ipotetici su presenze diradate in Aula ben sapendo che sono accordi tra gentiluomini e che l'imposizione di un accordo su presenze ridotte in Aula sarebbe semplicemente anticostituzionale" attaccano i parlamentari nella missiva indirizzata a Fico."È gravissimo", lamentano i parlamentari "che nel momento in cui, preparandoci alla fase più delicata delle riaperture, nel momento in cui chiediamo a datori di lavoro, lavoratrici e lavoratori cambiamenti delle loro abitudini, il Parlamento italiano, che dovrà decidere delle regole da applicare in tutta Italia, né sia di esempio né si attenga alle minime disposizioni di sicurezza. Come possiamo pensare di rappresentare il Paese, nel momento in cui noi stessi mettiamo in atto comportamenti di facciata invece di cambiamenti sostanziali nel come lavoriamo e come gestiamo le nostre giornate?", si chiedono i 67 deputati firmatari della lettera.Gli eletti descrivono poi in particolare quanto successo lo scorso 24 aprile dove "alla Camera" le scelte sulla gestione dell'Aula "hanno generato una situazione al limite: Fratelli d'Italia ha deciso, come è prerogativa di ogni forza parlamentare, di essere presente in forze in aula. Le forze di maggioranza si sono quindi attrezzate per non far mancare la fiducia al Governo. Il risultato: eravamo in troppi, non necessariamente in sicurezza". "Come se non bastasse abbiamo appreso a mezzo stampa che un collega con la febbre è comunque entrato alla Camera, e del resto sarebbe un atto gravissimo contro l'esercizio delle sue prerogative costituzionali se ad un parlamentare venisse impedito di entrare in Parlamento"."Non si gestisce un Parlamento, e quindi non si governa un Paese, con un accordo sottobanco, facendo finta che i problemi non esistano", attaccano i firmatari della lettera, che aggiungono: "Le ricordiamo tra l'altro che in Parlamento, così come in tutti gli altri posti di lavoro, ci sono persone particolarmente a rischio - o che convivono e a volte assistono persone a rischio - e che contagiandosi sarebbero esposte a conseguenze gravissime, se non letali. Non è più il tempo delle attese, delle non soluzioni, dello sperare che non ci si accorga dei problemi. Altri Parlamenti hanno provveduto a utilizzare questo tempo per individuare soluzioni che evitassero di rendere afone e inerti le massime istituzioni rappresentative della democrazia: il Parlamento europeo e quello britannico hanno sperimentato modalità di voto a distanza; il Bundestag tedesco ha approvato una modifica regolamentare a tempo"."La piena funzionalità della Camera è già garantita, grazie all'adozione di diverse misure nelle scorse settimane, ma c'è la piena disponibilità a un confronto su ulteriori innovazioni da approntare, di cui stiamo già parlando. Continueremo a lavorarci anche questa settimana". Così il presidente della Camera, Roberto Fico, risponde alle richieste arrivate, via lettera, da oltre 60 deputati sulla operatività e la messa in sicurezza della Camera.