Campionato di calcio Lettera Lega Serie A al governo: "Gare a porte chiuse". Spadafora: sì a partite a porte chiuse Coronavirus: accolto passo formale dei club per affrontare l'emergenza

Condividi

Il presidente della Lega Calcio di Serie A, Paolo Dal Pino, ha appena inviato una lettera al Governo, attraverso il ministro dello Sport, Spadafora, quello dell'Interno, Lamorgese, e quello della Salute, Speranza, per chiedere che nei territori considerati a rischio coronavirus le gare di calcio non vengano sospese, ma siano disputate a porte chiuse. Lo apprende l'Ansa. Si tratta di un atto formale, che la lega delle società motiva nella lettera con il "calendario già saturo di impegni" e la necessità che le competizioni si concludano "entro il 24 maggio stante l'avvio dei prossimi Europei di calcio".Andrea Agnelli, presidente della Juventus apre alla possibilità di giocare il big-match Juventus-Inter a porte chiuse. "In questo momento - spiega ai microfoni di 'Tutti Convocati' su Radio24 - la priorità per il sistema paese è la tutela della saluta pubblica. C'è un dialogo in corso ma accetteremo qualsiasi determinazione nell'interesse della salute pubblica. Se ci fosse imposto di giocare a porte chiuse, così faremo". "L'interruzione del sistema sportivo è difficile - aggiunge - c'è un calendario intasato, anche perché si è iniziato il campionato tardi e si è deciso di non giocare durante la sosta natalizia". Per il presidente della Juventus, inoltre, l'ipotesi di spostare la partita altrove è "estremamente complicato".Nelle aree interessate dall'emergenza Coronavirus le partite si disputeranno a porte chiuse. Lo ha detto il ministro per le Politiche giovanili e lo sport Vincenzo Spadafora ai microfoni del Tg2 al termine del Consiglio dei ministri. "Sono già in vigore provvedimenti che vietano gli eventi fino a domenica prossima, inizialmente per la Lombardia, il Veneto e il Piemonte, ora con questo dpcm abbiamo allargato anche a Friuli Venezia Giulia, Emilia Romagna e Liguria. In queste regioni, resta il divieto di manifestazioni sportive, per alcuni eventi abbiamo dato la disponibilità a svolgerli a porte chiuse". Spadafora ha sottolineato che il provvedimento "non è stato esteso al resto d'Italia perché non esistono le condizioni per prendere misure gravi".