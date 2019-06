Mercati Lettera Ue sui conti italiani. Milano torna in rosso, sale lo spread

di Fabrizio Patti Piazza Affari è l'unica borsa in calo in Europa, -0,54%. Era arrivata alla parità, è ridiscesa dopo le prime notizie sulla lettera della Commissione europea. Salgono di mezzo punto Londra, Francoforte e Parigi.Sta risalendo anche lo spread, che era in calo dalla mattina. Ora è a 279 punti base, 7 in più della chiusura di ieri.A Piazza Affari negative soprattutto le banche.Unicredit la peggiore ma nel complesso l'indice dei bancari perde l'1,75%.Nel Ftse Mib lieve calo per Fca, in attesa del nuovo cda di oggi pomeriggio di Renault sulla fusione con il Lingotto. Azzera la crescita della mattina Tim, che oggi ha annunciato la vendita della società di trasmissione dati Persidera. Miglior titolo Saipem, +5%, dopo un contratto da 5,3 miliardi di euro in Mozambico.Oggi sono arrivati dati sopra le attese sugli indici Pmi, che misurano le aspettative dei direttori acquisti dell'Eurozona. L'indice composito servizi più manifatturiero a maggio è stato pari a 51,8 punti. Sale anche l'indice in Italia, ma rimane di poco sotto la quota 50, spartiacque tra crescita e contrazione.