Aste di migranti come schiavi La reporter Cnn Nima Elbagir a Rainews24: servono più controlli internazionali in Libia Intervista alla giornalista dell'emittente Usa che ha testimoniato con un reportage trattamenti disumani nei confronti dei migranti in Libia. Tajani: missione in Libia di una delegazione ufficiale di deputati europei dal 16 al 22 dicembre

È stata ospite di Rainews24 Nima Elbagir, in collegamento da Londra, la reporter della Cnn che ha curato il reportage sull'asta dei migranti in Libia. Un lavoro che ha richiesto 3 anni e che ha mostrato quanta violenza vi sia ancora oggi nei confronti dei migranti, battuti all'asta come gli schiavi.Per la giornalista occorre un aiuto all'Italia. Occorre che vi sia una maggiore presenza di organizzazioni internazionali nel Paese di origine di tanti migranti.Ieri in esclusiva la Cnn aveva mostrato la situazione con ildurante la quale venivano venduti una decina di uomini. Per "500, 550, 600, 650" dinari, nel filmato le mani si alzano in continuazione e in poco tempo gli uomini, rassegnati al loro destino, vengono passati ai loro nuovi padroni.I video girati a Tripoli sono stati consegnati alle autorità libiche che hanno promesso un'indagine.Il Presidente del Parlamento europeo, Antonio Tajani, oggi ha firmato l'autorizzazione a una missione in Libia di una delegazione ufficiale di deputati europei dal 16 al 22 dicembre. L'obiettivo è "verificare la situazione nel paese, con particolare riguardo agli sforzi delle autorità libiche per avviare un processo di stabilizzazione", si legge in una nota dell'Europarlamento.A guidare la delegazione sarà la deputata socialista spagnola Ines Ayala Sender, a cui Tajani ha chiesto di "concentrarsi in modo particolare sullo stato del rispetto dei diritti fondamentali in Libia". Secondo il presidente dell'Europarlamento, "le immagini che vengono dalla Libia, con ripetute gravissime violazioni di diritti umani, sono inaccettabili. Il Parlamento europeo è da sempre in prima linea per difendere la dignità della persona in ogni circostanza. Non possiamo continuare a lasciare la gestione dei flussi migratori nelle mani di trafficanti senza scrupoli che ci rimandano ai tempi bui della tratta degli schiavi", ha detto Tajani.Oggi il ministro dell'Interno italiano Minniti alla Camera ha detto che "la questione dei diritti umani in Libia è irrinunciabile".Rainews24, nel giugno del 2014 era riuscita ad entrare in uno dei lager libici, offrendo un documento di servizio pubblico "A sud di Mare Nostrum". Anche in quel reportage dell'inviato Salah Methnani era visibile la situazione disumana in cui vivevano centinaia di migranti nel centro di detenzione di Sabha.