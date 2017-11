Il video dell'emittente Usa Libia, Cnn: aste di migranti per 400 dollari. Tajani: inaccettabile, invio delegazione parlamento Ue Tajani: inaccettabile quanto visto in Libia. Domani probabile decisione su invio delegazione Parlamento Ue nel paese

Condividi

Migranti venduti all'asta per 400 dollari: avviene in Libia, dove migliaia di persone sono bloccate in attesa di prendere il mare per arrivare in Europa. A raccontarlo in esclusiva è la Cnn che fornisce anche undurante la quale in pochi minuti sono stati venduti una diecina di uomini.Per "500, 550, 600, 650" dinari, le mani si alzano in continuazione e in poco tempo gli uomini, rassegnati al loro destino, vengono passati ai loro nuovi padroni.Inizialmente la Cnn era entrata in possesso di un video con la vendita di due uomini, di cui un nigeriano, ed ha mandato in Libia giornalisti per approfondire.I video girati a Tripoli il mese scorso sono stati consegnati alle autorità libiche che hanno promesso un'indagine."Quanto abbiamo visto accadere in Libia per i rifugiati e per i profughi è assolutamente inaccettabile. Molto probabilmente, domani sarà presa la decisione ufficiale, una delegazione del parlamento europeo si recherà in Libia per verificare la situazione". Lo ha detto il presidente del parlamento europeo Antonio Tajani.