Il ministro degli Esteri italiano Libia, Di Maio al Cairo: basta ingerenze, fissare data conferenza

"L'Italia è contraria a tutte le forme di ingerenza straniera; occorre raggiungere al più presto un cessate il fuoco e fissare una data per la conferenza di Berlino": così oggi il ministro degli Esteri Luigi Di Maio, durante un incontro al Cairo.Nella capitale egiziana, si legge sul sito della Farnesina, Di Maio ha partecipato a una riunione con i ministri degli Esteri di Egitto, Francia, Grecia e Cipro dedicata alla situazione attuale in Libia e in Medio Oriente. Le dichiarazioni di Di Maio sono state rilasciate nel corso dell'incontro.