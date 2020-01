Il ministro degli Esteri Libia, Di Maio: soluzione solo con coinvolgimento Tunisi-Algeri Su Facebook Di Maio scrive: "Bisogna smetterla di vendere armi. Deve prevalere la via diplomatica"

Luigi Di Maio a Tunisi (Ansa)

"L'Italia crede che la Tunisia debba avere il ruolo che merita alla conferenza di Berlino al tavolo con tutti gli attori di questa crisi che ci preoccupa". Lo ha detto il ministro degli Esteri, Luigi Di Maio, dopo un incontro a Tunisi con il presidente tunisino, Kais Said. "Non può esserci nessuna soluzione duratura e stabile - ha aggiunto il ministro - senza il coinvolgimento di Paesi vicini fondamentali come Tunisia e Algeria. L'Italia ha preso impegno con la Tunisia di chiedere il coinvolgimento a Berlino e continueremo a coinvolgerla anche a latere della conferenza, crediamo che insieme si possa elaborare un nuovo approccio innovativo per arrivare a una pace duratura"."Un incontro proficuo e importantissimo per le nostre relazioni". Così il ministro degli Esteri Luigi Di Maio ha descritto l'incontro a Tunisi con il presidente Kais Saied, durante il quale si è parlato anche "di nuove opportunità economiche d'investimento in Tunisia, per lo sviluppo di nuovi progetti in Tunisia per favorire lavoro, sviluppo economico e sviluppo sociale"."Al centro dei nostri colloqui i giovani, i giovani del Mediterraneo", ha detto il titolare della Farnesina, spiegando che dopo la sua visita a Tunisi dello scorso aprile, i due paesi hanno sviluppato "un progetto su start up innovative del nostro fondo sull'innovazione, per aiutare i giovani a lavorare". "Italia e Tunisia - ha sottolineato - sono paesi amici e lo saranno ancora di più con le prossime iniziative come il lavoro sulla crisi libica e le nuove opportunità d'investimento".In Libia "abbiamo davanti una guerra per procura: dobbiamo fermare ogni interferenza esterna. Bisogna smetterla di vendere armi. Deve prevalere la via diplomatica". Lo ha scritto su Facebook il ministro degli Esteri, Luigi Di Maio, postando una foto con il presidente tunisino Kais Said, che ha incontrato oggi a Tunisi.