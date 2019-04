La guerra Libia: truppe di Haftar alle porte di Tripoli, preso l'aeroporto. Il generale: 'Non mi fermo'

Soffiano sempre più forti i venti di guerra in Libia. Anche se stanno sperimentando quanto Tripoli sia difficile da espugnare grazie alla forza militare degli alleati di Misurata, le milizie del generale Khalifa Haftar continuano ad avanzare verso la capitale e in serata hanno annunciato la conquista dell'aeroporto internazionale, chiuso dal 2014, a soli 25 km dal centro città.La comunità internazionale - a livello di Consiglio di sicurezza dell'Onu, Ue, G7 e Lega araba - è sempre più preoccupata per l'offensiva lanciata giovedì da Haftar "per liberare Tripoli dai terroristi", in sostanza attaccando il governo internazionalmente riconosciuto del premier Fayez Al Sarraj. Dopo gli scontri scoppiati vicino allo scalo, l'Esercito nazionale libico (Lna) ha annunciato prima di aver preso il controllo di Qasr Bin Ghashir, località nei paraggi, e poi dell'aeroporto stesso, che per ora rappresenta il punto più vicino al centro di Tripoli raggiunto dalle milizie di Haftar. Sotto il suo controllo, dopo i combattimenti avvenuti a sud della capitale, ci sarebbe anche Sog Al-Khmies, a circa 40 km dalla centralissima piazza dei Martiri. Al suo attivo il generale ha incassato anche il sostegno dichiarato da una potente milizia, quella di Tarhouna, basata a 60 km a sud-est diTripoli.La nuova coalizione di milizie 'Regione occidentale' che appoggia Sarraj ha però risposto lanciando l'operazione WadiDoum 2: un nome-monito per Haftar, perché è il luogo dove l'ufficiale fu sconfitto e catturato dai ciadiani nel 1987,quando all'epoca combatteva per il leader libico Muammar Gheddafi. Ma Tripoli si è fatta soprattutto sentire con il primo raid aereo di questo scontro ad Al-Hira, a nord di Garian, lacittà situata 80 km a sud della capitale presa giovedì dal generale cirenaico senza combattere. In serata non c'erano informazioni verificabili su morti e feriti ma risultano almeno 128 prigionieri tra le fila di Haftar fatti dalle milizie tripoline dopo un attacco portato in nottata a un posto di blocco circa 30 km a ovest della capitale, sulla strada costiera che porta in Tunisia. Il generale ha perso anche 40 veicoli militari e Sarraj, per sottolineare la presa di controllo della Porta 27 della città, si è fatto riprendere durante un sopralluogo sul posto.Prima della riunione a porte chiuse del Consiglio di sicurezza dell'Onu in cui i Quindici hanno ascoltato un briefing dall'inviato speciale per la Libia, Ghassan Salamé, il segretario generale delle Nazioni Unite Antonio Guterres è volato a Bengasi per cercare di fermare Haftar. L'uomo forte della Cirenaica però gli ha detto che andrà avanti e Guterres ha dovuto ammettere di lasciare la Libia "con una profonda preoccupazione e il cuore pesante", anche se spera "ancora sia possibile evitare uno scontro sanguinoso".I ministri degli Esteri di Canada, Francia, Germania, Italia, Giappone, Regno Unito, Stati Uniti e l'Alto Rappresentante dell'Unione Europea esprimono "la più profondapreoccupazione per le operazioni militari in corso nei pressi di Tripoli, in Libia" ed esortano "tutte le parti coinvolte ad interrompere immediatamente ogni azione militare e ogni ulteriore movimento verso Tripoli, che stanno compromettendo le prospettive del processo politico guidato dalle Nazioni Unite, rischiando di mettere in pericolo la popolazione civile e di prolungare le sofferenze del popolo libico". E' quanto si legge in una dichiarazione congiunta approvata dai ministri degli Esteri del G7, riuniti in Francia.L'Ue ha ribadito che in Libia si rischia uno "scontro incontrollabile", anche se analisti ricordano come contro la conquista di Tripoli - oltre alla forza militare di Misurata -pesi ancora una sorta di veto degli Usa che la Russia, pur sponsor di Haftar assieme all'Egitto, la Francia e gli Emirati,sembra ancora voler rispettare: Mosca almeno dichiara di non sostenerne l'offensiva, che appare ancora dunque come un modo per presentarsi in posizione di forza alla Conferenza nazionale ancora in programma per il 14-16 aprile a Ghadames.