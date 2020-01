Haftar attacca Tripoli Bombardata una scuola militare, decine le vittime. Haftar: rappresaglia per un bombardamento delle forze turche

La battaglia per Tripoli di Khalifa Haftar diventa una "guerra santa" per difendere la Libia da una preannunciata invasione turca. Ieri un raid aereo delle forze del generale contro l'Accademia militare di Tripoli ha causato almeno 28 morti e quasi 20 feriti fra i miliziani-cadetti. "Ci sono morti ovunque e molti feriti" ha raccontato uno dei soccorritori ancora al lavoro per estrarre i corpi da sotto le macerie. Le forze del generale hanno però sostenuto di aver preso di mira un raggruppamento di cento miliziani presso l'Accademia che si preparava a partecipare ai combattimenti in corso e di averne uccisi almeno 70. L'incursione è stata presentata come una rappresaglia di un "bombardamento turco" compiuto all'alba contro la "brigata salafita 210". Altre fonti non verificate parlano di una quarantina di morti.Pochi minuti dopo le forze armate di Haftar hanno bombardato anche la base aerea di Maitiga, l'unico aeroporto operativo nella capitale libica, sotto assedio militare dallo scorso 4 aprile. Il bombardamento e' avvenuto mentre arrivavano, secondo quanto dicono i media pro-Haftar, alcuni mercenari dalla Turchia.Il raid è stato sferrato poche ore dopo che Haftar ha lanciato una chiamata alle armi: un appello a tutti i libici contro un eventuale intervento militare di Ankara, dove il parlamento ha autorizzato il presidente Recep Tayyip Erdogan a inviare soldati per rafforzare il governo di Tripoli sostenuto dall'Onu. In un discorso trasmesso in tv Haftar ha insultato Erdogan dandogli dello "stupido sultano" e ha accusato Ankara di essere intenzionata a "riprendere il controllo della Libia", che è stata una provincia dell'Impero Ottomano fino alla conquista coloniale italiana nel 1911.