La Farnesina Libia, incontro Moavero-Haftar: insieme per processo di pacificazione Cooperazione Italia-Libia al centro del colloquio tra il ministro degli Esteri italiano e il maresciallo Haftar

Il Ministro #Moavero Milanesi a Bengasi per incontrare il Maresciallo Haftar. Rilancio dialogo politico inclusivo promosso da SRSG #ONU con tutti gli interlocutori, per #Libia unita e stabile ⬇️ pic.twitter.com/x3nwHMjRPi — Farnesina 🇮🇹 (@ItalyMFA) 10 settembre 2018

Il Ministro degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale, Enzo Moavero Milanesi, e il maresciallo Khalifa Haftar hanno avuto oggi a Bengasi un lungo e cordiale colloquio che ha rilanciato lo stretto rapporto con l'Italia, in un clima di consolidata fiducia. Lo fa sapere la Farnesina, che spiega che fra i due vi è stata ampia convergenza per un'intensa cooperazione e sul comune impegno per una Libia unita e stabile."L'Italia - ha sottolineato Moavero - attribuisce grande importanza al mantenimento di un attivo dialogo con tutti coloro che guardano al futuro della Libia con leale amicizia, nello schietto interesse del suo popolo e della sua piena autodeterminazione. I cittadini libici devono essere messi in grado di esercitare la propria sovranità e di poter decidere liberamente il proprio destino. Il percorso politico avviato va portato a termine, in particolare, attraverso elezioni ordinate e trasparenti, che si svolgano in condizioni di adeguata sicurezza".Dal canto suo - continua la Farnesina - il maresciallo Haftar ha espresso al Ministro Moavero il suo apprezzamento per l'impegno di politica estera dell'Italia, ritenuto imprescindibile per la Libia, grazie anche alle svariate e articolate iniziative e proposte che lo caratterizzano. Il Maresciallo Haftar ha aggiunto di essere pronto a dare il suo contributo persupportare attivamente la sicurezza, la stabilizzazione e il dialogo nel Paese, per il bene di tutti i libici. Il processo di riconciliazione nazionale, nel rispetto del quadro fissato dalle Nazioni Unite, potrà trovare una nuova tappa nella conferenza 'per la Libia' che l'Italia è disponibile a ospitare a novembre.Nel corso del colloquio, il Ministro Moavero e il Maresciallo Haftar hanno anche affrontato gli altri temi di reciproco interesse. In particolare, hanno passato in rassegna le modalità attraverso le quali intensificare la collaborazione in campo umanitario e rafforzare il contrasto al terrorismo e ai trafficanti di ogni tipo, nonché agli sfruttatori di esseri umani.