Incontri a Mosca Libia, Lavrov: serve processo politico interlibico sotto egida Onu Lavrov ha incontrato i suoi omologhi di Tunisia e Giordania

"Necessità di stabilire un processo politico sostenibile interlibico sotto l'egida delle Nazioni Unite, con l'obiettivo finale di formare istituzioni di potere in grado di risolvere efficacemente i compiti che il paese deve affrontare, compresa la lotta contro il terrorismo".Lo ha detto il ministro degli Esteri russo Sergey Lavrov, che ha incontrato i suoi omologhi di Tunisia e Giordania per discutere la situazione in Siria e in Libia, stando a quanto riferito dal ministero degli Esteri russo.Gli incontri si sono svolti a Mosca a margine della quinta edizione del Forum di cooperazione russo-arabo.