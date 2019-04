Libia, Moavero Milanesi: "Cifra di 800mila migranti è esorbitante, non ci risulta"

Di fronte all'escalation in atto in Libia, il ministro degli Esteri italiano Enzo Moavero Milanesi ribadisce che "la soluzione militare non è una soluzione". Intervenendo alla trasmissione "Circo Massimo" di Radio Capital, il titolare della Farnesina ha spiegato che "il nostro obiettivo è estremamente univoco. Lo sappiamo dalla storia che si possono vincere battaglie e guerre, ma non è detto che si vinca la pace". Per il ministro l'obiettivo deve essere quello di arrivare ad una Libia "stabilizzata e pacificata che possa intraprendere un cammino di democrazia. Questo è stato il nostro lavoro degli ultimi anni, in particolare di questo primo nostro anno di governo".Quella degli 800 mila migranti pronti a partire "è una cifra esorbitante rispetto ai numeri estremamente inferiori che ci risultano di migranti provenienti da altri stati e che si trovano in Libia attualmente", ci risulta che invece siamo "nell'ordine di qualche migliaio. La Libia in passato era un posto di approdo per i migranti, non è detto che tutte queste persone intendano partire. Una cifra di quella portata a noi non risulta". Lo ha detto il ministro degli Esteri, Enzo Moavero Milanesi, ospite a Circo Massimo su Radio Capital. "La Libia ha già attraversato anni fa una fase di guerra molto pesante - ha sottolineato - e non ci furono mai dei flussi di questa portata". Sulla possibilità di infiltrazioni terroristiche sui barconi "bisogna dire che non è una questione nuova, potrebbero esserci delle situazioni più acute ma non è una novità di queste ore. Aggravandosi la situazione emergenziale e' chiaro che ci sia maggiore attenzione".