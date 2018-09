Libia, Moavero: conferenza nella prima metà novembre in Sicilia

La Conferenza italiana sulla Libia si terrà nella prima metà di novembre in Sicilia. Lo ha annunciato il ministro degli Esteri, Enzo Moavero Milanesi, intervenendo alla riunione congiunta delle commissioni Esteri di Camera e Senato.È stata scelta "una terra che vuole simboleggiare la mano tesa al di là del Mediterraneo", ha spiegato il titolare della Farnesina che ha assicurato - rispondendo alle domande dei parlamentari - che "l'Italia gioca in prima linea perché in tutti gli interlocutori c'è positivo desiderio d'Italia". Il ministro ha inoltre definito "schietto" il confronto con il maresciallo Khalifa Haftar, l'uomo forte della Cirenaica, pur precisando che l'interlocutore ufficiale resta il governo riconosciuto dalla comunità internazionale di Fayez al Serraj.