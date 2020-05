Conflitto in Libia Libia, ​​telefonata tra Luigi Di Maio e Mike Pompeo: "Basta interferenze esterne" Il ministro degli Esteri e il segretario di Stato Usa: preoccupa l'intensificarsi delle ostilità, serve una tregua. Intanto il Cdm approva missione Irini

A quanto si apprende da fonti della Farnesina, il ministro Luigi di Maio ha avuto una conversazione telefonica con il segretario di stato americano Mike Pompeo. Al centro dei colloqui, la situazione in Libia e l'emergenza Covid.Di Maio e Pompeo hanno ribadito la loro preoccupazione per l'intensificazione delle ostilità in Libia e la necessità di una tregua umanitaria immediata e della cessazione delle interferenze straniere. Hanno anche discusso l'impatto dell'emergenza sanitaria e la necessità di accelerare la ripresa economica.Inanto, in serata il Consiglio dei Ministri ha dato via libera alle missioni di pace italiane all'estero. Tra le missioni approvate, secondo quanto si apprende, ci sarebbe anche Irini, per far rispettare l'embargo delle armi verso la Libia. La deliberazione del Consiglio dei Ministri sulle missioni all'estero con i relativi stanziamenti dovrà ora essere autorizzata dal Parlamento. Poi sarà il Governo ad emanare i provvedimenti attuativi.