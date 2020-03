Tempo di letture Editoria, tra i libri più venduti romanzi e saggi sulle pandemie Nelle classifiche della case editrici salgono libri per bambini e Youtuber di successo

L'amica geniale, serie tv Rai

E’ questo un momento in cui possiamo dedicarci di più alle letture: avendo tempo a disposizione, possiamo colmare la necessità di approfondire conoscenze, fugare timori o semplicemente di evasione e svago. E’ un momento particolarmente difficile anche per il mercato librario, con la chiusura della maggior parte delle attività commerciali per l'emergenza coronavirus e la cancellazione di appuntamenti attesi come il Salone del libro di Torino.Non sembra un caso, quindi, che in testa alla classifica dei libri più venduti della settimana ci sia "Profezie. Che cosa ci riserva il futuro", della sensitiva Sylvia Browne scritto con Lindsay Harrison, seguita dalla serie de "L'amica geniale" di Elena Ferrante.Il lavoro di Browne è un’opera controversa, che mette in discussione le predizioni storiche dai profeti biblici a Nostradamus arrivando fino agli scienziati della Nasa, mentre tra i romanzi di Elena Ferrante, il più cercato è "Storia di chi fugge e di chi resta", ma torna in classifica anche “L’amica geniale”, complice il successo della serie tv Rai.A sorpresa invece tra i più venduti troviamo "Un'avventura senza fine con Erick e Dominick" della coppia di youtuber DinsiemE, mentre Lyon, altro youtuber di successo esperto di videogiochi, propone "Le storie del mistero".Due libri molto apprezzati in queste settimane per la capacità di approfondire quanto sta accadendo nel mondo sono "Spillover. L'evoluzione delle pandemie", saggio del divulgatore scientifico e giornalista americano David Quammen, e "Virus, la grande sfida" del noto virologo Roberto Burioni, che parte dal COVID-19 per andare a ritroso fino alla peste spiegando come "la scienza può salvare l'umanità ".Tra le classifiche stilate dalle case editrici troviamo anche il romanzo "Cecità", del premio Nobel per la letteratura portoghese José Saramago e il giallo "L'inverno più nero", di Carlo Lucarelli, con nuova indagine del commissario De Luca. Crescono gli acquisti di libri per bambini come "Impariamo a tracciare" e "Lettere e numeri. Primi passi".